Il Governo taglia 21 milioni di euro per i trasporti di Roma | torna il rischio del Bit a due euro

Il Governo ha deciso di ridurre di 21 milioni di euro i fondi destinati ai trasporti di Roma, una cifra che, se confermata, potrebbe avere ripercussioni sui servizi cittadini. Nella recente manovra di bilancio, è stato mantenuto invariato il Fondo Nazionale Trasporti, senza prevedere aumenti. La decisione ha riacceso il rischio di un possibile aumento del costo del biglietto di trasporto pubblico, che potrebbe salire a due euro.