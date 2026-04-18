Il Governo taglia 21 milioni di euro per i trasporti di Roma | torna il rischio del Bit a due euro
Il Governo ha deciso di ridurre di 21 milioni di euro i fondi destinati ai trasporti di Roma, una cifra che, se confermata, potrebbe avere ripercussioni sui servizi cittadini. Nella recente manovra di bilancio, è stato mantenuto invariato il Fondo Nazionale Trasporti, senza prevedere aumenti. La decisione ha riacceso il rischio di un possibile aumento del costo del biglietto di trasporto pubblico, che potrebbe salire a due euro.
Si tratta di una stima ma qualora dovesse concretizzarsi sarebbe un duro colpo per Roma. Nell’ultima manovra di bilancio, infatti, il Governo ha confermato il mancato incremento del Fondo Nazionale Trasporti. Parliamo del “budget” che viene suddiviso poi tra le regioni per finanziare il trasporto.🔗 Leggi su Romatoday.it
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