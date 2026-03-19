Sant’Omobono Terme dal 24 marzo torna la casa di comunità Spazi raddoppiati e servizi potenziati

A Sant’Omobono Terme, a partire dal 24 marzo 2026, riapre la casa di comunità con spazi raddoppiati e servizi potenziati. Dopo circa un anno e mezzo, la struttura torna nella sede definitiva dopo aver operato temporaneamente a Strozza, dove sono stati completati i lavori senza interrompere i servizi in Valle Imagna. La riapertura segna il ritorno alla piena operatività della struttura.

La casa di comunità torna operativa da martedì 24 marzo 2026, a circa un anno e mezzo dal trasferimento nella sede temporanea di Strozza che ha permesso di effettuare i lavori senza mai interrompere l’operatività dei servizi in Valle Imagna. Lunedì 23 marzo la struttura di Strozza resterà chiusa per consentire le operazioni di trasferimento nella sede rinnovata, l’insediamento degli operatori, le verifiche tecniche e le esercitazioni di sicurezza. Con questa riattivazione si completa il disegno della rete territoriale del distretto Valle Brembana, Valle Imagna e Villa d’Almé, che ha già visto il completamento strutturale delle case di comunità di Zogno e di Villa d’Almé. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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