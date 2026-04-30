Serra San Quirico sparito al rientro dalla gita turistica | vaga per una notte anziano salvato

Un uomo che aveva partecipato a una gita turistica a Serra San Quirico è scomparso durante il viaggio di ritorno. Dopo aver lasciato Fabriano, si è messo in macchina per tornare a casa, ma non è più stato visto. La sua assenza è stata segnalata alle forze dell’ordine, che hanno avviato le ricerche. La notte trascorsa, l’anziano è stato poi trovato e messo in sicurezza.

SERRA SAN QUIRICO - Partecipa a una gita turistica organizzata e quando torna a Fabriano sale in macchina per fare rientro a casa a Serra San Quirico, ma di lui si perdono le tracce. Ore di grande paura per un pensionato di 86 anni serrano scomparso da lunedì pomeriggio. Non vedendolo rientrare, i familiari si sono preoccupati. Sembrava inghiottito nel buio delle campagne del Fabrianese. Scattata la segnalazione al numero unico di emergenza 112, sono state attivate e diramate le ricerche in tutto il territorio, non solo della Compagnia Carabinieri di Fabriano ma anche delle Compagnie limitrofe. Il percorso Militari, vigili del fuoco e volontari hanno perlustrato le campagne da cima a fondo, seguendo il percorso che poteva aver fatto l’anziano da Fabriano verso Serra San Quirico.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Serra San Quirico, sparito al rientro dalla gita turistica: vaga per una notte, anziano salvato Notizie correlate Al Teatro Palestra di Serra San Quirico in scena "Canzoncine alte così"La Stagione Teatro Ragazzi ritorna con un ultimo spettacolo ed un'altra fantastica sorpresa. Serra San Quirico, giovani riuniti per immaginare il futuro culturaleIl paese chiama a raccolta i giovani: nasce un laboratorio per sognare e progettare il futuro. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Serra San Quirico, sparito al rientro dalla gita turistica: vaga per una notte, anziano salvato; Serra San Quirico, 86enne scomparso ritrovato nei boschi; Serra de' Conti: ritrovato l'anziano di Serra San Quirico scomparso dopo una gita, vagava nel bosco; Scomparso al rientro da una gita, ritrovato nei boschi dopo una notte: 86enne di Serra San Quirico salvato dai carabinieri. Serra San Quirico, sparito al rientro dalla gita turistica: vaga per una notte, anziano salvatoSERRA SAN QUIRICO - Partecipa a una gita turistica organizzata e quando torna a Fabriano sale in macchina per fare rientro a casa a Serra San Quirico, ma di lui si perdono le tracce. Ore di ... corriereadriatico.it Serra San Quirico, 86enne scomparso ritrovato nei boschiL’anziano era sparito dopo una gita turistica. I carabinieri lo hanno rintracciato in stato confusionale, poi il trasporto all’ospedale di Jesi ... centropagina.it SERRA SAN QUIRICO - L'anziano era atteso a casa lunedì sera. Dopo ore di ricerche, i carabinieri lo hanno rintracciato in stato confusionale tra la vegetazione a Serra de' Conti - facebook.com facebook