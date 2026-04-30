Serle l’effetto domino travolge il Comune | arriva il commissario

A Serle, le dimissioni di un consigliere avvenute il 29 aprile hanno portato a un effetto domino che ha messo in crisi l’amministrazione comunale. La situazione ha portato alla nomina di un commissario straordinario per gestire le funzioni dell’ente, a causa del vuoto di rappresentanza e delle difficoltà di formare una nuova maggioranza. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla stabilità politica locale.

? Cosa sapere Dimissioni del consigliere Guatta a Serle il 29 aprile causano il collasso dell'amministrazione.. Il numero di consiglieri scende a 6 rendendo necessario l'intervento della Prefettura.. Il Comune di Serle andrà incontro al commissariamento dopo le dimissioni del consigliere Leonardo Guatta, presentate il pomeriggio del 29 aprile, che hanno sancito la fine della tenuta politica dell’amministrazione locale. L’instabilità che ha travolto l’aula comunale si è concretizzata con una sequenza di defezioni che non ha lasciato margini di manovra. Il passo compiuto da Guatta chiude un cerchio iniziato pochi giorni prima con le dimissioni dell’assessora Monica Marini e della consigliera Lucia Caputi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Serle, l’effetto domino travolge il Comune: arriva il commissario Notizie correlate Serle, crisi al Comune: la sindaca si dimette, rischio commissario? Cosa sapere La sindaca di Serle Chiara Cherchi ha protocollato le dimissioni dopo la crisi politica. Grosso e l’effetto domino. Un cruccio per il Sassuolodi Stefano Fogliani SASSUOLO C’è il contratto – fino al 2027, con possibile allungo che immaginiamo verrà proposto a breve –e ci sono i presupposti... Panoramica sull’argomento Lagarde saluta? Parte l’effetto domino sulle altre poltrone Ue: ecco i favoriti per la Bce e le altre istituzioni europeeNell’Ue, come nel domino, ogni casella che cade può spostare anche le altre. Il possibile addio anticipato di Christine Lagarde alla Bce rischia di riaprire i giochi di potere per tutte le istituzioni ... milanofinanza.it Effetto domino in Belgio dopo l’addio di Pocognoli all'Union-SG: coinvolti club di terza serieQuando il Monaco ha ufficializzato, l’11 ottobre, l’ingaggio di Sébastien Pocognoli - scippato all’Union Saint-Gilloise per sostituire l’austriaco Adi Hütter - nessuno nel Principato poteva immaginare ... tuttomercatoweb.com