Grosso e l’effetto domino Un cruccio per il Sassuolo

Il Sassuolo si trova coinvolto in una situazione complessa legata a un calciatore con un contratto in scadenza nel 2027, con possibilità di prolungamento. La trattativa più recente riguarda il rinnovo del giocatore e le sue eventuali conseguenze sulla rosa e le strategie del club. La questione ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori, considerando anche le ripercussioni che potrebbero riguardare altre operazioni di mercato.

di Stefano Fogliani SASSUOLO C’è il contratto – fino al 2027, con possibile allungo che immaginiamo verrà proposto a breve –e ci sono i presupposti per ‘aprire – come si dice in questi casi – un ciclo’, partendo proprio dal tanto che si è fatto nel corso di questa stagione, anche a livello di costruzione e consolidamento del gruppo. Ma c’è, se si parla del Sassuolo del suo attuale allenatore Fabio Grosso, anche un domino delle panchine che caratterizzerà la fase immediatamente successiva alla fine della stagione (manca praticamente un mese) e chissà quanto potrà incidere sulla panchina neroverde. "Siamo concentrati esclusivamente sul...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Grosso e l’effetto domino. Un cruccio per il Sassuolo Notizie correlate Piemonte, rimpasto in Giunta: scatta l’effetto domino in ConsiglioIl Consiglio regionale del Piemonte affronta una fase di profonda ristrutturazione politica a seguito delle dimissioni dell’assessora Elena Chiorino,... Crisi in Medio Oriente: l’effetto domino che minaccia l’ItaliaDurante l’ultima puntata del programma Accordi&Disaccordi, condotto da Luca Sommi sul canale Nove, l’analista Alessandro Orsini ha tracciato un... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Paura sotto la sopraelevata: calcinaccio grosso come un mattone colpisce un motociclista; Umberto Smaila: Si parla di una fiction su Colpo Grosso. La mia musica in un film di Tarantino, incasso i diritti; Un pezzo grosso: il film che non c’è di Orson Welles; LA FORESTA DI VAN DER POEL, I PEDALI DI PHILIPSEN E L'ABILITÀ DI DEL GROSSO. Toscana - Un grosso ramo cade davanti a scuola - facebook.com facebook Rimettersi nelle mani del #gas russo è l'errore più grosso che si possa fare dal punto di vista energetico, politico, strategico. E, non in ultimo, per quanto mi riguarda, etico. x.com