La sindaca di Serle ha presentato le sue dimissioni in seguito a una crisi politica che ha coinvolto il Comune. La decisione è stata ufficializzata attraverso la protocollazione di un documento, lasciando di conseguenza il ruolo di primo cittadino vacante. La situazione potrebbe portare alla nomina di un commissario straordinario, in assenza di una nuova scelta politica da parte dell’amministrazione.

? Cosa sapere La sindaca di Serle Chiara Cherchi ha protocollato le dimissioni dopo la crisi politica.. Il rischio di commissariamento prefettizio aumenta se la maggioranza non recupera i consiglieri.. La sindaca di Serle, Chiara Cherchi, ha protocollato le proprie dimissioni in seguito a una frattura politica che minaccia di trascinare l’intero Comune valsabbino verso il commissariamento prefettizio. Il clima nel borgo è cambiato improvvisamente dopo la decisione della prima cittadina di lasciare l’incarico. Il punto di rottura con la maggioranza di governo è scaturito dall’annuncio delle dimissioni di un assessore e di due consiglieri appartenenti alla stessa compagine politica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Serle, crisi al Comune: la sindaca si dimette, rischio commissario

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