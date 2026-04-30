Dimissioni di massa il consiglio decade | il Comune di Serle sarà commissariato

Il consiglio comunale di Serle si è concluso con la decadenza dell'organo e la decisione di nominare un commissario. Durante l'ultima seduta, tenutasi il 29 aprile, il consigliere di maggioranza ha annunciato le proprie dimissioni, portando a tre il numero di assenze di membri in pochi giorni. La situazione ha portato alla fine dell’amministrazione eletta e alla nomina di un commissario straordinario per la gestione dell’ente.

Ormai è ufficiale: il Comune di Serle sarà commissariato. Esito inevitabile, al termine dell'ultimo consiglio comunale, andato in scena la sera del 29 aprile: nel pomeriggio il consigliere di maggioranza Leonardo Guatta ha presentato le sue dimissioni, il terzo in pochi giorni dopo l'assessora.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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