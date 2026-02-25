Conferenza stampa Chivu post Inter Bodo Glimt | Abbiamo reagito ad ogni sconfitta oggi c’è da ammettere una cosa

Cristian Chivu ha spiegato che la sconfitta contro il Bodo Glimt deriva da errori difensivi e approccio sbagliato nella fase iniziale della partita. Il tecnico nerazzurro ha sottolineato come la squadra abbia mostrato reazioni nelle partite recenti, ma questa sera ha riconosciuto che qualcosa ancora manca per arrivare alla prestazione desiderata. La squadra si prepara ora a migliorare gli aspetti tecnici prima della prossima sfida in campionato.

Conferenza stampa Chivu post Inter Bodo Glimt: le parole del tecnico nerazzurro dopo la sconfitta in Champions League. SQUADRA AFFATICATA, C'E' PREOCCUPAZIONE? – « Amarezza. Abbiamo cercato di sbloccarla, loro avevano un blocco organizzato. Sono stati bravi nell'organizzazione degli spazi e non siamo riusciti a sbloccarla. Abbiamo fatto l'errore che gli ha permesso di segnare a abbiamo perso distanze e organizzazione. Dobbiamo dare meriti all'avversario. Hanno fatto molto bene ». SUPPONENZA NEL RITENERE I NORVEGESI INFERIORI? – « La Champions porta tanta competitività.

Conferenza stampa Knutsen post Inter Bodo Glimt: «Serata fantastica, grazie anche al ct della Norvegia. Chivu? Un uomo fantastico, ecco cosa ci siamo detti»Knutsen ha parlato dopo la vittoria contro l'Inter, attribuendo il risultato alla buona preparazione della squadra e al supporto del ct norvegese.

Conferenza stampa Chivu post Bodo Glimt Inter: «Lautaro starà fuori per un bel po’! Vi spiego come mai Dimarco in panchina»Dopo la sconfitta contro il Bodo Glimt, Chivu ha spiegato che Lautaro Martinez resterà fuori a lungo a causa di un infortunio.

