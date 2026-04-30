Serie D Atletico Vecchiarello | Siamo molto felici

L’Atletico Ascoli continua gli allenamenti al campo ‘Tonino Camaioni’ di Monterocco in vista dell’ultima giornata di Serie D. La partita si svolgerà domenica alle 15 allo Stadio Del Duca contro il Teramo, squadra guidata dall’ex capitano dell’Ascoli Calcio. Il tecnico Vecchiarello ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto finora e commentato con entusiasmo il proseguimento della preparazione in vista dell’appuntamento finale.

Proseguono gli allenamenti al campo ‘Tonino Camaioni’ di Monterocco per l’ Atletico Ascoli in vista dell’ultima giornata di campionato che vedrà i bianconeri opposti domenica alle 15 allo Stadio Del Duca, al Teramo dell’ex capitano dell’Ascoli Calcio, Gianluca Carpani. A raccontare come la compagine del Patron Graziano Giordani ha vissuto questi giorni dopo l’aritmetica qualificazione ai play-off è stato il centrocampista argentino Alejo Marco Vechiarello, vero punto di riferimento nella manovra dell’undici di Mister Simone Seccardini. Vechiarello, la qualificazione ai playoff agguantata con una giornata di anticipo è una gran bella soddisfazione? "Siamo e sono molto felice.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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