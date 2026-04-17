Szczesny svela | Io e la mia famiglia siamo molto felici a Barcellona Futuro qui? Sono consapevole di questo

L’ex portiere della Juventus, Wojciech Szczesny, ha recentemente commentato il suo periodo al Barcellona, affermando di essere molto felice con la famiglia nella città catalana. Ha anche parlato del finale di stagione e ha dichiarato di essere consapevole del proprio futuro, senza specificare ulteriori dettagli o piani. Le sue parole riflettono un momento di soddisfazione personale e di stabilità nella sua esperienza nel club.

di Angelo Ciarletta L’ex portiere della Juventus Wojciech Szczesny, ha parlato del finale di stagione al Barcellona e del proprio futuro. Vediamo cosa ha detto. La Juve osserva da lontano il percorso di Wojciech Szczesny, che ha recentemente analizzato la sua nuova vita in Catalogna. In un’intervista rilasciata a Som3Cat, l’ex numero uno bianconero ha dichiarato di essere molto felice a Barcellona con la propria famiglia. ULTIMISSIME JUVE LIVE Nonostante la consapevolezza di un tempo limitato nel club, l’estremo difensore si è detto grato per l’opportunità. Il portiere punta ora alla vittoria della Liga, convinto che la squadra possa presto trionfare in futuro anche in Champions League grazie ai suoi numerosi giovani talenti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Szczesny svela: «Io e la mia famiglia siamo molto felici a Barcellona. Futuro qui? Sono consapevole di questo» Notizie correlate Barcellona, Szczesny annuncia: «Non mi resta molto tempo in questo club, ma sono sicuro di una cosa»Alaba Real Madrid, decisione presa: sarà addio a fine stagione? La rivelazione di Romano Allegri Milan, altro che addio: il piano del club per... Napoli, Conte svela sul futuro: «Qui sto molto bene, a fine campionato faremo delle valutazioni con De Laurentiis. Da parte mia c’è voglia di continuare»Calciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli fiutano l’occasione a parametro zero.