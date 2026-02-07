Ravenna vince col Carpi 1-0 | Corsinelli avvicina la vetta del Girone B Arezzo nel mirino

Il Ravenna batte il Carpi 1-0 e si avvicina alla vetta del Girone B di Serie C. Corsinelli segna nel primo tempo e dà una spinta importante alla squadra, che ora sogna di salire in classifica. La partita è stata combattuta, ma alla fine i tre punti sono andati ai romagnoli.

Il Ravenna si è imposto sul Carpi con il risultato di 1-0, grazie a una rete siglata da Corsinelli nel primo tempo, conquistando così tre punti fondamentali nella sua corsa verso la vetta del Girone B di Serie C. Una vittoria che, al di là del risultato, rappresenta una boccata d’ossigeno per la squadra di Marchionni, reduce da un pareggio a Perugia e desiderosa di consolidare il proprio cammino tra le mura amiche. L’incontro, disputato questo sabato 7 febbraio 2026, si è svolto in un clima incerto, con velature estese e una temperatura mite di 12 gradi, ma la pioggia, pur con una probabilità del 25%, non ha rovinato lo spettacolo.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Ravenna Carpi Calcio, tre punti al Ravenna: la rete di Corsinelli è sufficiente a piegare il Carpi Dopo una prima mezz’ora senza reti, il Ravenna conquista tre punti contro il Carpi grazie a Corsinelli, che segna nel primo tempo. Arezzo, vetta al sicuro con il ko del Ravenna. Mawuli: "Siamo ripartiti col piede giusto" Arezzo torna alla vittoria grazie al gol di Mawuli nel finale, interrompendo una striscia negativa e riprendendo fiducia in vista del 2026. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Ravenna Carpi Argomenti discussi: CARPI CALCIO. CASSANI: A RAVENNA SERVE LA GARA PERFETTA; L'Anticipo Ravenna-Carpi apre il 25° turno; Serie C Girone B . Anticipo Ravenna-Carpi, Arezzo in casa con la Pianese; Il Ravenna gioca prima e vuole mettere pressione. L’Ascoli va a Pineto: terza contro quarta. Il Ravenna vince in casa contro il Carpi: decisivo il gol di CorsinelliAl 'Benelli' il Ravenna supera il Carpi per 1-0 e ritorna a meno 4 dall'Arezzo che gioca domani. Decide la gara una rete di Corsinelli al 16' del primo ... ravennanotizie.it Calcio: Ravenna FC, basta Corsinelli. Carpi ko al BenelliRavenna FC continua a crederci. Davanti al proprio pubblico, allo stadio Stadio Bruno Benelli, i giallorossi superano di misura il Carpi grazie a una rete di Corsinelli al 16’, conquistando tre punti ... ravennawebtv.it Il tuo inverno diventa vincente con l'app ESP Ravenna! Dal 6 al 22 febbraio 2026 sull’App ESP ti aspetta il gioco a tema sport invernali In palio ogni giorno: gift card ESP da 50€ e 100€ E in più… Tutti i partecipanti entrano automaticamente nell’ facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.