terremoto nel girone del carpi ternana a rischio esclusione

Nelle ultime ore si sono diffuse voci riguardanti una possibile esclusione dalla Lega Pro di una squadra del girone

L’ipotesi a 3 turni dalla fine della regular season sembra ancora remota, ma da ieri suona forte il tam tam di una possibile esclusione dal campionato della Ternana, con conseguente nuova stesura della classifica del girone "B" di Lega Pro che riguarda da vicino il Carpi. Gli umbri – che ieri nel recupero hanno perso 2-1 ad Alessandria sul campo della Juve Next Gen – vivono da un po’ una situazione societaria al limite (squadra senza docce, che si lava a casa il materiale, si paga pullman e trasferte) tanto che il sindaco di Terni, ed ex patron, Stefano Bandecchi (nella foto) ha dichiarato che "l’avvocato che rappresenta a tutti gli effetti la famiglia Rizzo proprietaria del club ha detto, a nome dei Rizzo, che faranno fallire la Ternana il 13 aprile e che non ricapitalizzeranno e non pagheranno gli stipendi del 16". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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