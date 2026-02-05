Cristian Chivu risponde alle critiche sulla gestione del calendario dell’Inter. Il tecnico romeno si mostra deciso: «Gioco per vincere tutto» e difende la squadra dalle accuse, sottolineando che l’obiettivo del club è sempre ambizioso, soprattutto dopo aver raggiunto le semifinali di Coppa Italia.

Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu ha reagito con estrema durezza alle critiche sulla gestione del calendario, rivendicando l’ambizione del club di lottare su ogni fronte dopo la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. Al termine della sfida contro il Torino, l’allenatore rumeno non ha usato giri di parole per rispondere a chi ipotizzava che l’impegno nella coppa nazionale potesse compromettere la corsa scudetto e il cammino in Champions League, specialmente in un momento in cui il Milan, libero da impegni europei, continua a tallonare i nerazzurri. «Arriviamo in semifinale e ci sono critiche? Allora non capisco un ca. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Inter, Chivu rompe il silenzio: «Critiche per la semifinale? Io gioco per vincere tutto»

