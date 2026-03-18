La Corte d’Appello ha condannato 13 militanti di estrema destra per i saluti romani rivolti a Ramelli, ritenendo che l’evento rappresenti un concreto pericolo di ricostituzione del Partito fascista. Secondo i giudici, la manifestazione non è stata una semplice commemorazione, ma una dimostrazione con una precisa valenza propagandistica, volta a promuovere l’ideologia fascista e a raccogliere consenso.

Non una semplice e innocua commemorazione, ma una manifestazione con una studiata e voluta “valenza propagandistica”, capace di creare consenso attorno all’ideologia fascista. E per questo i partecipanti sono da condannare, in base alla Legge Scelba. È quanto scrive la Corte d’Appello di Milano nelle motivazioni della sentenza con la quale, accogliendo la richiesta della sostituta procuratore generale Olimpia Bossi, ha confermato ieri 13 condanne a 4 mesi per i militanti di estrema destra per la manifestazione fascista per i saluti romani del 29 aprile 2018, durante il corteo che si tiene ogni anno in memoria di Sergio Ramelli, esponente del Fronte della Gioventù ucciso da Avanguardia Operaia nel ’75. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Saluti romani per Ramelli, la Corte d’Appello: “Concreto pericolo di ricostituzione del Partito fascista”. Le motivazioni della condanna per 13 militanti di estrema destra

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Lo scrive la Corte d'Appello di Milano nelle motivazioni della sentenza con cui, accogliendo la richiesta della sostituta pg Olimpia Bossi, ha confermato 13 condanne a 4 mesi per militanti di estrema destra per manifestazione fascista per i saluti romani - facebook.com facebook

Giudici: "Dal corteo per Ramelli pericoli di ritorno del fascismo". Motivazioni della conferma di 13 condanne per i saluti romani nel 2018 #ANSA x.com