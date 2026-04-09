Mattarella torna a Pontedera la visita alla vigilia del 1 Maggio Franconi | La aspettiamo Presidente

Il sindaco di Pontedera ha annunciato l’arrivo del Presidente della Repubblica nella città, previsto per giovedì 30 aprile. La visita si svolgerà in concomitanza con la vigilia del Primo Maggio. La presenza del Presidente nella località è stata confermata e i cittadini e le autorità locali si preparano ad accoglierlo in questa occasione. La visita rappresenta un momento di attenzione pubblica e istituzionale per Pontedera.

Pontedera, 9 aprile 2026 - «La aspettiamo Presidente». Il sindaco di Pontedera, Matteo Franconi, accoglie la visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, atteso nella città della Vespa per giovedì 30 aprile prossimo. Partiranno da qui le celebrazioni per la Festa dei lavoratori 2026. Quello di Mattarella a Pontedera è un ritorno, dopo la visita del 2018 in occasione del 40° anniversario della morte di Giovanni Gronchi. Tra poche settimane tornerà invece in occasione della Festa del Lavoro e a pochi giorni dall'80esimo compleanno della Vespa. Dal Quirinale non è ancora stato diramato il programma ufficiale della visita.«Con emozionata gratitudine abbiamo appreso che il Presidente Mattarella sarà in visita il 30 aprile allo stabilimento Piaggio in occasione delle celebrazioni della Festa del Lavoro» dice Franconi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mattarella torna a Pontedera, la visita alla vigilia del 1 Maggio. Franconi: “La aspettiamo Presidente” Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita a PontederaIl Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Pontedera il prossimo 30 aprile. Mattarella arriva a Pontedera, la data della visitaPontedera (Pisa), 9 aprile 2026 – Sarà la Toscana, e in particolare Pontedera, il cuore delle celebrazioni per la Festa dei lavoratori 2026. Mattarella arriva a Pontedera, la data della visitaPontedera (Pisa), 9 aprile 2026 – Sarà la Toscana, e in particolare Pontedera, il cuore delle celebrazioni per la Festa dei lavoratori 2026. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è atteso ... lanazione.it Festa dei Lavoratori, Mattarella in ToscanaPONTEDERA: La visita conferma la tradizione che vede il Capo dello stato aprire le celebrazioni in una città simbolo del lavoro e dell'industria ... toscanamedianews.it