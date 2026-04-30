Sergio figlio d’Italia Il ricordo ai giardini Ma polemica FdI-Sala

"Sergio Ramelli non è una vittima di parte ma un figlio d’Italia". La sottosegretaria all’Istruzione Paola Frassinetti, durante la commemorazione ai giardini di via Pinturicchio, ripete una frase che 51 anni dopo la morte del giovane del Fronte della Gioventù è diventato lo slogan di Fratelli d’Italia in nome della pacificazione nazionale. Sì, parliamo del 18enne militante dell’organizzazione giovanile del Msi che il 13 marzo 1975 venne aggredito sotto casa, in via Paladini, a colpi di chiave inglese da esponenti di Avanguardia operaia e morì dopo 47 giorni di agonia, il 29 aprile 1975. Uno degli assassini politici più gravi degli Anni di...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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