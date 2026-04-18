Il giorno del ricordo si accompagna a una polemica tra il fronte politico e il sindaco di una grande città. La formazione di centrodestra ha presentato una querela contro il primo cittadino, che è stato coinvolto in un procedimento giudiziario. Il pubblico ministero ha però chiesto l’archiviazione dell’indagine, sottolineando che non ci sono elementi sufficienti per procedere. La vicenda ha suscitato reazioni e discussioni sui social e sui media.

"A quanto pare, l’estrema destra continua a desiderare e provare ebbrezza per gesta del Ventennio passate alla storia. Preoccupante tutto ciò". È una parte della nota con cui il sindaco Matteo Lepore si era scagliato contro quella che aveva definito una intrusione abusiva di militanti di destra a Palazzo d’Accursio. In seguito a questo, il sindaco era stato denunciato per diffamazione da quattro esponenti di Fratelli d’Italia: Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera, l’europarlamentare Stefano Cavedagna, il consigliere regionale e coordinatore cittadino del partito Francesco Sassone e la consigliera comunale Manuela Zuntini. I quattro meloniani - aveva scritto Lepore - "erano presenti con il ruolo di facilitatori".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il giorno del ricordo e la polemica. Querela di FdI contro Lepore. Il pm: "Inchiesta da archiviare"

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