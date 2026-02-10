il giorno del ricordo e la polemica su italo bocchino fdi e fi lasciano la seduta del consiglio regionale

Firenze, 10 febbraio 2026 – La polemica sul Giorno del Ricordo si fa sempre più accesa. Questa mattina, Fdi e Fi abbandonano l’aula del consiglio regionale in segno di protesta. La decisione arriva dopo che era stato annunciato, poi cancellato, la partecipazione di Italo Bocchino, ex parlamentare e attuale direttore del Secolo d’Italia. La vicenda ha diviso le forze politiche e acceso il dibattito pubblico.

Firenze, 10 febbraio 2026 – Non si placa la polemica sul Giorno del Ricordo e sulla partecipazione, annunciata e poi annullata, dell’ex parlamentare Italo Bocchino, attuale direttore editoriale del Secolo d'Italia. I consiglieri di Fratelli d'Italia e di Forza Italia, come annunciato nei giorni scorsi, hanno deciso di lasciare l'aula del Consiglio regionale dopo l'inno, per protestare contro la decisione. Ad annunciare la decisione del centrodestra è stata la capogruppo Fdi, Chiara La Porta, a inizio seduta. IMAGOECONOMICA Come è nata la polemica. Bocchino sarebbe dovuto intervenire perché ha curato un cortometraggio sulla storia degli esuli realizzato da una imprenditrice toscana, Federica Masoni Martini, discendente di esuli istriani dalmati, ma Anpi e Aned, oltre ad alcuni partiti di sinistra, hanno alzato le barricate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

