Il 15 maggio sarà disponibile in libreria e fumetteria il nono volume di NERO, la saga epico-fantasy creata da Emiliano e Matteo Mammucari. La serie, pubblicata con successo anche in Francia, prosegue con questa nuova uscita, offrendo ai lettori un nuovo capitolo della storia. Il volume è edito da Sergio Bonelli Editore, che continua a portare avanti questa produzione.

Arriverà in libreria e fumetteria il 15 maggio il nono capitolo di NERO, la saga epico-fantasy di Emiliano e Matteo Mammucari, pubblicata con grande successo anche in Francia. NERO racconta la storia di un guerriero che, al tempo delle Crociate, è costretto a combattere contro demoni che emergono dagli abissi più profondi della mitologiaaraba e persiana. Ma se tutte le strade portano a Samarcanda, come si può sfuggire al proprio destino? In questo capitolo, Nero ha i battiti contati e stringe soltantouna flebile speranza per combattere il demone antico che reclama la sua testa. Nella Casa Dorata, intanto, ci si prepara alla più solenne delle celebrazioni: nessuno potrà andarsene finché non sarà giunto il tanto atteso ospite d’onore.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Sergio Bonelli Editore presenta NERO. VOLUME IX di Emiliano e Matteo Mammucari

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