La casa editrice Sergio Bonelli presenta il nuovo fumetto

La straordinaria storia della ROSA DEL DESERTO, un racconto che affonda le sue radici nelle sabbie della Siria o, più precisamente, nelle pagine di Nero, la fortunata serie creata dai fratelli Emiliano e Matteo Mammucari, arriva in libreria e fumetteria il 13 febbraio. Il volume racconta l’origine di un personaggio amatissimo, la Nizarita, guerriera tanto letale quanto misteriosa. Nel corso della serie Nero l’abbiamo vista guidare armate, abbattere nemici, pietrificare il cuore di un uomo con uno sguardo, ma non abbiamo scoperto altro di lei, se non il soprannome con cui è conosciuta. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Sergio Bonelli Editore presenta ROSA DEL DESERTO di Emiliano e Matteo Mammucari

Approfondimenti su Sergio Bonelli Editore

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Sergio Bonelli Editore

Argomenti discussi: Le Strisce di Zagor 50; Come se la passa Sergio Bonelli Editore; Bonelli è davvero in crisi come si dice in giro?; Preview #124.

Sergio Bonelli Editore in crisi? La risposta è da applausiC’è un modo molto bonelliano di rispondere alle voci di crisi: non con comunicati difensivi o numeri snocciolati in fretta, ma con ... voto10.it

Come se la passa Sergio Bonelli EditoreNon è tanto una «crisi», dice il direttore editoriale, ma un «fisiologico momento di contrazione» le cui cause arrivano da lontano ... ilpost.it

È disponibile in versione digitale e cartacea il nuovo numero del catalogo di Sergio Bonelli Editore in cui potete scoprire tutte le incredibili novità che vi attendono in libreria e fumetteria a partire da aprile 2026! Il numero 729 di Zagor si intitolerà "La regina dell - facebook.com facebook

Come se la passa Sergio Bonelli Editore x.com