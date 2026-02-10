Sergio Bonelli Editore presenta ROSA DEL DESERTO di Emiliano e Matteo Mammucari

La casa editrice Sergio Bonelli presenta il nuovo fumetto

La straordinaria storia della  ROSA DEL DESERTO, un racconto che affonda le sue radici nelle sabbie della Siria o, più precisamente, nelle pagine di  Nero, la fortunata serie creata dai  fratelli   Emiliano  e  Matteo   Mammucari, arriva in libreria e fumetteria il  13 febbraio. Il volume racconta l’origine di un personaggio amatissimo, la  Nizarita, guerriera tanto letale quanto misteriosa. Nel corso della serie  Nero  l’abbiamo vista guidare armate, abbattere nemici, pietrificare il cuore di un uomo con uno sguardo, ma non abbiamo scoperto altro di lei, se non il soprannome con cui è conosciuta. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

