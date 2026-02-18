Sergio Bonelli Editore presenta TEX I RIBELLI DI CUBA

Sergio Bonelli Editore ha annunciato l’uscita di “TEX. I ribelli di Cuba”, un nuovo albo dedicato al celebre ranger. La causa di questa pubblicazione è l’interesse crescente dei lettori verso le avventure ambientate all’estero. Il fumetto, tratto dalla collana dei Texoni, sarà disponibile nelle librerie e fumetterie dal 24 febbraio. Questo episodio, scritto da Guido Nolitta e Mauro Boselli con disegni di Orestes Suarez, porta i lettori in un viaggio tra i monti cubani e le ripide coste dell’isola.

Dalla collana dei Texoni arriva in libreria e fumetteria dal 24 febbraio un altro capolavoro dedicato al Ranger: TEX – I RIBELLI DI CUBA, il gioiello firmato Guido Nolitta, Mauro Boselli e Orestes Suarez. Il giovane Matt Picard, figlio di un amico di Montales che lavora al Ministero della Guerra degli Stati Uniti, è stato rapito dai seguaci di una misteriosa setta che pratica il culto della santería. Montales chiede a Tex di seguirlo a Cuba in una delicata e difficile missione, ufficialmente non autorizzata: dovranno ottenere l'aiuto della resistenza cubana, che combatte una guerra disperata contro lo spietato esercito spagnolo, per raggiungere la regione selvaggia dove l'ambizioso e folle Rayado, che crede di essere l'incarnazione del dio Shangó, tiene prigioniero il ragazzo.