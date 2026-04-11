Dopo quattro anni di successi radiofonici, Serena Brancale torna a esibirsi dal vivo con il suo nuovo tour intitolato

Serena, finalmente. Dopo quattro anni di successi radiofonici, la Brancale riunisce tutto in un album proiettato nella dimensione fondante dell’esperienza umana e religiosa come “Sacro”, raccolta di hit che parla “di radici e spiritualità, di appartenenza e libertà, di carne e anima, ma anche di festa e celebrazione” presentata ieri alla Mondadori di Piazza Duomo nell’attesa di tornare dal vivo il 21 luglio al Lake Park di Cernobbio. “Sacro” come il sentimento che lega quella “Qui con me” presentata a Sanremo nel ricordo di sua madre, a cui è dedicata pure “Maria”, brano d’apertura dell’album. "Un omaggio uguale nello spirito, ma diverso nella forma, visto ‘Maria’ poggia su un ritmo salsa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Serena Brancale e il suo tour (Sacro): "Radici e spirito: ora vivo senza spine. E sul palco gli amici Levante e Sayf"

Serena Brancale annuncia il “Sacro Tour”, al via il 30 aprile da LondraBARI – Dopo aver mostrato una nuova e intensa sfumatura del suo percorso artistico, ed emozionato il pubblico con “Qui con me”, brano in gara al...

Serena Brancale arriva in concerto sul Lago di Como con il nuovo album SacroA quattro anni dall’ultimo album, dopo aver suonato nei templi della musica dal vivo in Italia e oltreconfine e aver riscritto il proprio percorso...

Serena Brancale a Sanremo: “Io delusa Ho portato qualcosa di mio”

Temi più discussi: Al mio paese di Serena Brancale con Levante e Delia parla di emigra, di chi torna e di chi resta; Nuovo album di Serena Brancale, 'Sacro, come la mia famiglia e la mia terra'; Sono andata via dalla Puglia per coronare il mio sogno. Senza polemiche o lamentele, ma al Sud ci sono tante cose positive e ognuno fa il massimo per migliorare: parla Serena Brancale; Serena Brancale, Levante e Delia, testo e tutto sul singolo Al Mio Paese, in radio da oggi.

Serena Brancale e il suo tour (Sacro): Radici e spirito: ora vivo senza spine. E sul palco gli amici Levante e SayfNuovo album presentato alla Mondadori di Piazza Duomo, debutto in concerto a Londra il 30 aprile Saremo otto musicisti e otto ballerini, spero di avere Alessandra Amoroso e la sua piccola Penny. ilgiorno.it

Serena Brancale: il nuovo album Sacro e tour 2026Guarda l’intervista a Serena Brancale a 105 Take Away: dal nuovo album Sacro al singolo Al mio paese fino al tour in Europa e Italia. 105.net

RDS 100% Grandi Successi. . pov: sei in università e arrivano Serena Brancale, Levante e Delia a movimentare la giornata! Le tre voci si uniscono nel nuovo singolo "Al mio paese", un vero e proprio inno alle radici che profuma di mare, di festa e di estate. - facebook.com facebook