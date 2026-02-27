serena brancale annuncia il sacro tour al via il 30 aprile da londra

Serena Brancale ha annunciato che il suo “Sacro Tour” inizierà il 30 aprile a Londra. L’artista, nota per la sua voce eclettica, porterà questa serie di concerti in diverse città italiane e internazionali. La tournée segue le ultime esibizioni pubbliche e si concentrerà su un repertorio che combina elementi sacri e moderni. La data di apertura sarà a Londra, con altri appuntamenti programmati nel paese e oltre.

BARI – Dopo aver mostrato una nuova e intensa sfumatura del suo percorso artistico, ed emozionato il pubblico con “Qui con me”, brano in gara al Festival di Sanremo 2026, Serena Brancale annuncia il suo “Sacro Tour”, che porterà la sua musica in Italia e in Europa: nuovi e imperdibili appuntamenti live dove sarà possibile vivere la sua energia, sensibilità e talento. Ad aprire il tour tre date speciali: Londra, Madrid e Barcellona. Se l’anno scorso ha calcato alcuni dei palchi più iconici del jazz mondiale, portando all’estero la sua visione nu-soul contemporanea, fino al suo “ANEMA E CORE TOUR” di oltre 40 date in Italia culminato agli Arcimboldi di Milano, quest’anno trasformerà ogni concerto in un’esperienza ancora più intensa e personale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

