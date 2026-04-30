Sequestro in acque internazionali delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla Fico | Ferma condanna per ciò che sta accadendo

Nelle acque internazionali, le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono state sequestrate dalla Marina israeliana. La notizia ha suscitato reazioni da parte di un rappresentante governativo, che ha espresso una ferma condanna per l’episodio. Non sono stati forniti dettagli sui motivi del sequestro né sulle eventuali conseguenze immediate. La situazione viene monitorata mentre si attendono ulteriori sviluppi ufficiali.

"Il sequestro in acque internazionali delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla da parte della Marina di Israele è estremamente grave e inaccettabile. A nome di tutta la Giunta regionale della Campania esprimo ferma condanna per ciò che sta accadendo.Si tratta dell'ennesima violazione del.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Global Sumud Flotilla, Israele abborda 21 imbarcazioni in acque internazionali. Il caso arriva alla Camera. Schlein: “Ue e Meloni condannino” | La direttaSono 21 le imbarcazioni, coi relativi equipaggi, bloccate dalla Marina di Tel Aviv. La Global sumud flotilla è stata fermata in acque internazionaliLa marina israeliana ha fermato 175 attivisti della Global sumud flotilla che si stava dirigendo verso la Striscia di Gaza per rompere il blocco... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Global Sumud Flotilla: 'Civili rapiti nel Mediterraneo, è pirateria'; Flotilla Gaza: 22 barche intercettate, legali italiani in azione; La Global Sumud Flotilla è stata bloccata dalla marina israeliana vicino a Creta; Israele intercetta la Flotilla, arrestati anche 24 italiani. Meloni: 'Liberazione immediata'. Sequestro in acque internazionali delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, Fico: Ferma condanna per ciò che sta accadendoIl presidente della Campania: Si tratta dell'ennesima violazione del diritto internazionale da parte del governo israeliano che va ad aggravare ulteriormente il già drammatico scenario internazionale ... salernotoday.it Global Sumud Flotilla, Israele: Attivisti scenderanno tra poche ore in Grecia, news in direttaLe notizie in diretta dalla Global Sumud Flotilla: nella notte decine di imbarcazioni sono state intercettate dalla Marina israeliana al largo di Creta ... fanpage.it Oltre 100 persone in piazzetta Aldo Moro chiedono la liberazione di Luca Cuzzato, attivista trevigiano fermato dalla marina israeliana durante la Global Sumud Flotilla diretta a Gaza - facebook.com facebook Sono 24 al momento gli attivisti italiani a bordo della Global Sumud Flotilla che risultano arrestati. Gli attivisti si trovavano su alcune delle 22 barche finora intercettate. "E' estremamente grave che attivisti fermati a 150 miglia nautiche da Creta e a 600 miglia di x.com