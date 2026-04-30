Sequestro di persona a Roma vittime liberate da una cantina dopo ore di violenze | quattro arresti

A Roma, quattro persone sono state arrestate per un sequestro di persona avvenuto in una cantina, durato diverse ore. Due vittime, tunisine, sono state liberate dalla polizia dopo essere state tenute prigionieri con minacce e violenze. L'operazione delle forze dell'ordine ha portato all'arresto dei sospettati, coinvolti in un episodio di estorsione. La vicenda ha avuto una rapida evoluzione grazie all'intervento delle forze dell'ordine.

Forte tensione e paura nel quartiere Casilino di Roma, dove quattro persone sono state arrestate con l’accusa di sequestro di persona a scopo di estorsione. Le vittime, due giovani tunisini, sono state liberate da una cantina dopo ore di minacce e violenze. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, che ha agito rapidamente dopo la denuncia di un familiare. L’inizio dell’incubo: la denuncia e le richieste di riscatto Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il drammatico episodio si è svolto nel pomeriggio, quando un cittadino tunisino si è rivolto agli uffici di polizia denunciando il sequestro del fratello.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Sequestro di persona a Roma, vittime liberate da una cantina dopo ore di violenze: quattro arresti Notizie correlate Leggi anche: Roma, duplice sequestro di persona risolto dalla polizia: quattro arresti Roma, duplice sequestro di persona a scopo di estorsione: quattro arrestiUn duplice sequestro di persona a scopo di estorsione si è concluso con la liberazione degli ostaggi e l'arresto di quattro persone al termine di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Violenze sull’ex, tre anni di carcere; Roma, duplice sequestro di persona risolto dalla polizia: quattro arresti; Porta sbarrata e finestre sigillate: il piano per incastrare l'autista diventa un boomerang. Arrestati due romani; Autista tenuto prigioniero in casa per una disputa di lavoro, due arresti per sequestro di persona. Sequestro di persona a Roma, vittime liberate da una cantina dopo ore di violenze: quattro arrestiQuattro arresti a Roma per sequestro di persona a scopo di estorsione: due tunisini liberati dalla polizia dopo ore di minacce e violenze. virgilio.it Roma, duplice sequestro di persona risolto dalla polizia: quattro arrestiDuplice sequestro di persona a scopo di estorsione risolto dalla polizia a Roma. Due uomini, secondo quanto apprende LaPresse, sono stati liberati e quattro ... lapresse.it Giorgia Meloni condanna il sequestro della Flotilla: "Liberazione immediata di tutti gli italiani illegalmente fermati" - facebook.com facebook "Porta 4mila euro o tuo fratello muore". Il doppio sequestro di persona e la 16enne armata ift.tt/r5ZCgUq x.com