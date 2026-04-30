Roma duplice sequestro di persona a scopo di estorsione | quattro arresti

Nella capitale, la polizia ha arrestato quattro persone in un'operazione che ha portato al sequestro di due persone con l’accusa di estorsione. L’intervento è avvenuto tra le zone di Ponte Lungo e Tor Bella Monaca, dove sono state fermate anche una minorenne armata e altri sospetti. La vicenda riguarda un tentativo di costringere una vittima a pagare una somma di denaro attraverso minacce e violenze.

Un duplice sequestro di persona a scopo di estorsione si è concluso con la liberazione degli ostaggi e l'arresto di quattro persone al termine di un'operazione lampo della polizia. L'intervento della polizia ha permesso di porre fine a una vicenda iniziata nel pomeriggio di martedì e sviluppatasi tra i quartieri di Ponte Lungo e Tor Bella Monaca. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, tutto ha avuto inizio intorno alle 15.10 in un appartamento, dove le due vittime vivevano in affitto. Un uomo ha fatto irruzione nell'abitazione, costringendo i presenti, sotto la minaccia di una pistola, a seguirlo. All'esterno li attendeva un'auto con alla guida una donna: i due ostaggi sono stati caricati a bordo e trasferiti in via della Tenuta di Torrenova.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Roma, duplice sequestro di persona a scopo di estorsione: quattro arresti Notizie correlate Roma, duplice sequestro a scopo di estorsione: quattro arrestiUn duplice sequestro di persona a scopo di estorsione si è concluso con la liberazione degli ostaggi e l'arresto di quattro persone al termine di... Leggi anche: Roma, duplice sequestro di persona risolto dalla polizia: quattro arresti Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Roma, duplice sequestro di persona risolto dalla polizia: quattro arresti; Sequestrano 2 persone a Roma, la polizia irrompe e li arresta: fra i 4 fermati anche una 16enne armata; Caso Orlandi e omicidio Skerl, le indagini della Procura: Katy complice di Marco Accetti. Consegnò un comunicato di rivendicazione; Il boss di Roma che voleva evadere. Roma, duplice sequestro a scopo di estorsione: quattro arrestiRoma, duplice sequestro a scopo di estorsione: tra i fermati anche una minorenne armata, si indaga su possibili legami con il narcotraffico. tgcom24.mediaset.it Roma, duplice sequestro di persona risolto dalla polizia: quattro arrestiDuplice sequestro di persona a scopo di estorsione risolto dalla polizia a Roma. Due uomini, secondo quanto apprende LaPresse, sono stati liberati e quattro ... lapresse.it Imposte di registro, tasse catastali e ipotecarie. Poi ancora: depositi, cessioni dei crediti di imposta e liquidazioni per un tesoretto da 5 milioni di euro finito nelle tasche del notaio ora rinviato a giudizio dalla Procura di Roma con l’accusa di peculato. Con una li - facebook.com facebook "Spari a Roma, preso l'autore", "I pm convocano Sempio: 'Ha ucciso lui Chiara e lo ha fatto da solo'": questo e altri titoli sui principali quotidiani del Paese oggi in edicola. x.com