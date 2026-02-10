Gioco d' azzardo e riciclaggio maxi sequestro da 16 milioni a un imprenditore vicino ai clan | coinvolta anche Messina

La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per 16 milioni di euro a un imprenditore vicino ai clan a Messina. L’uomo è accusato di aver usato il gioco d’azzardo e il riciclaggio per nascondere il denaro illecito. Le indagini continuano per fare luce su eventuali collegamenti più ampi.

Un imprenditore ritenuto vicino alla criminalità organizzata è finito oggi sotto il mirino della giustizia, con il coinvolgimento diretto di Messina nelle indagini che ne hanno portato al sequestro di beni per oltre 16 milioni di euro. Domenico Chiavazzo, già condannato per associazione per.

Questa mattina, gli agenti della Polizia di Stato hanno fatto un blitz all’alba a Salerno.

La Guardia di Finanza e la DIA hanno sequestrato beni per 5 milioni di euro a un imprenditore di 62 anni, originario della Sicilia, ora in carcere.

