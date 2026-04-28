La Polizia di Stato ha portato a termine un’operazione contro la diffusione di materiale online che coinvolge minori abusati. Sono stati arrestati tre uomini, mentre altre sei persone sono state denunciate. Sono state effettuate nove perquisizioni domiciliari e sono state presentate denunce anche a Lecce e Bari. L’intervento, realizzato con il supporto dell’FBI, si inserisce in un’indagine più ampia sul fenomeno.

Tre arresti, sei persone denunciate e nove perquisizioni domiciliari: è questo il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Polizia di Stato per contrastare la diffusione di materiale pedopornografico online. L’indagine è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma. Indagine sotto copertura e rete internazionale L’attività investigativa, avviata nel 2024, è il risultato di una complessa operazione sotto copertura portata avanti dagli specialisti del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (Cncpo). Gli agenti si sono infiltrati negli ambienti virtuali criminali, riuscendo a monitorare in modo continuativo i canali di distribuzione del materiale illecito anche a livello transnazionale.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Minori abusati e video online: la polizia arresta tre persone (con l'aiuto dell'Fbi). Denunce anche a Lecce e Bari

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