Separazione | fondo da 60 milioni per aiutare i genitori in affitto

Il governo ha approvato un fondo da 60 milioni di euro destinato a sostenere circa 15.000 genitori separati tra il 2026 e il 2028. La misura prevede contributi economici destinati a chi si trova in difficoltà a causa della separazione, con l’obiettivo di alleggerire le spese legate all’affitto. La ripartizione delle risorse sarà gestita nel dettaglio nei prossimi mesi.

? Cosa sapere Salvini stanzia 60 milioni per aiutare 15.000 genitori separati tra il 2026 e il 2028.. Il contributo mensile tra 400 e 500 euro coprirà un anno di affitto.. A Roma, il vicepremier e ministro dei Trasporti Salvini ha delineato un piano di spesa da 60 milioni di euro per sostenere l’affitto dei genitori separati nel triennio tra il 2026 e il 2028. Durante la conferenza stampa che ha seguito il Consiglio dei ministri, l’esponente della maggioranza ha presentato una misura specifica, distinta dal piano casa ma strettamente collegata ad esso, pensata deve affrontare le difficoltà abitative dopo la fine di un rapporto familiare. L’obiettivo dichiarato è quello di fornire un aiuto economico diretto a chi, in seguito a una separazione o a un divorzio, si ritrova costretto ad abbandonare l’abitazione comune.🔗 Leggi su Ameve.eu

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