Trauma da separazione familiare | cosa accade ai bambini migranti separati dai genitori

La separazione dei bambini migranti dai genitori deriva principalmente da conflitti armati e instabilità politica nei loro paesi d’origine. Molti di loro arrivano da zone di guerra, dove le famiglie si dividono per cercare sicurezza. Questi minori affrontano spesso traumi profondi, lasciando alle spalle case e affetti. La mancanza di un ambiente stabile influisce sul loro sviluppo emotivo e psicologico. Nei centri di accoglienza, si registrano segnali di disagio e ansia tra i giovani che hanno vissuto questa drammatica separazione.

Guerre, politica, povertà. Le cause che portano intere famiglie a separarsi sono diverse, una non meno impattante dell’altra. Soprattutto quando si tratta di bambini che vengono separati dai genitori e del trauma da separazione familiare o family separation trauma che, inevitabilmente, si trovano a vivere. Un trauma che non viaggia da solo, ma che si accumula a quello della separazione da tutto ciò che si conosce e che si identifica come “casa”, sia come spazio fisico che come rifugio culturale, affettivo e parte della propria identità. Il trauma da separazione familiare, cos’è e le sfaccettature. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

