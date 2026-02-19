Trauma da separazione familiare | cosa accade ai bambini migranti separati dai genitori
La separazione dei bambini migranti dai genitori deriva principalmente da conflitti armati e instabilità politica nei loro paesi d’origine. Molti di loro arrivano da zone di guerra, dove le famiglie si dividono per cercare sicurezza. Questi minori affrontano spesso traumi profondi, lasciando alle spalle case e affetti. La mancanza di un ambiente stabile influisce sul loro sviluppo emotivo e psicologico. Nei centri di accoglienza, si registrano segnali di disagio e ansia tra i giovani che hanno vissuto questa drammatica separazione.
Guerre, politica, povertà. Le cause che portano intere famiglie a separarsi sono diverse, una non meno impattante dell’altra. Soprattutto quando si tratta di bambini che vengono separati dai genitori e del trauma da separazione familiare o family separation trauma che, inevitabilmente, si trovano a vivere. Un trauma che non viaggia da solo, ma che si accumula a quello della separazione da tutto ciò che si conosce e che si identifica come “casa”, sia come spazio fisico che come rifugio culturale, affettivo e parte della propria identità. Il trauma da separazione familiare, cos’è e le sfaccettature. 🔗 Leggi su Robadadonne.it
Famiglia nel bosco, i bambini «si colpevolizzano» e compiono gesti di autolesionismo. Lo psichiatra Cantelmi: «La separazione è un trauma reale»La vicenda della famiglia nel bosco evidenzia come la separazione possa rappresentare un trauma emotivo significativo, specialmente per i bambini coinvolti.
Per Suha e per i suoi figli, la vita che conoscevano è rimasta sepolta sotto le macerie di Gaza. Oggi, a Empoli, stanno provando a ricominciare. Il trauma della separazione e l’orrore della guerra hanno lasciato segni profondi: quando la famiglia si è finalmente x.com
Non chiamatela protezione se assomiglia a una separazione. Una madre scrive: "Stanno distruggendo i miei figli." E io mi fermo. Perché quando una madre usa parole così forti, non sta parlando di procedure. Sta parlando di dolore. Tre mesi. "Ho dovuto guar facebook