Un ex centrocampista di grande rilievo ha raccontato di aver pensato di smettere il calcio, ma di aver deciso di continuare grazie all’incoraggiamento della moglie e a Djokovic. Ha aggiunto che, senza alcuni infortuni, avrebbe potuto giocare per il Barcellona. In un’altra intervista, ha ricordato una partita importante al Camp Nou contro i suoi idoli, Xavi e Iniesta, e ha parlato delle difficoltà che sono seguite nel corso della sua carriera.

“Un pelotero che non si nasconde mai”. Nell’ottobre del 2019, Stefano Sensi veniva descritto così dai media spagnoli. Appena un mese dopo l’inizio della sua prima stagione con l’Inter, aveva dato spettacolo in una trasferta di Champions al Camp Nou. Barcellona e Manchester City erano pronte a contenderselo, ma la favola di Stefano finì appena quattro giorni dopo quella sfida con Messi: Inter-Juventus, 34o minuto, Sensi alza il braccio e chiede il cambio. Da lì in poi non sarebbe più tornato lo stesso, accumulando una serie di infortuni che l’hanno poi costretto a lasciare Milano per cercare fortuna altrove. Oggi Stefano ha 30 anni e, da sei mesi, gioca a Cipro con l’Anorthosis: in 23 presenze ha collezionato 8 gol e 6 assist, ritrovando un sorriso che gli mancava da tempo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sensi: "Volevo smettere, grazie a mia moglie e Djokovic non mollai. Senza infortuni? Sarei al Barça o..."

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