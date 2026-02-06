Ylenia Musella il fratello Giuseppe al gip | Non volevo uccidere mia sorella l' amavo | ora la mia vita è distrutta

Giuseppe Musella si è presentato al giudice con le mani tremanti e gli occhi pieni di dolore. Dopo aver passato ore a parlare, ha confessato di non aver mai voluto uccidere sua sorella, affermando di amarla ancora. La sua vita è ora distrutta, dice, e la verità sulla notte fatale si sta facendo strada tra le tante ombre.

Tra le mura di Secondigliano, Giuseppe Musella ha scelto di non scappare dalle proprie colpe. Per tre ore ha parlato, pianto e ripercorso l'orrore di quella notte, consegnando al magistrato il ritratto di un uomo distrutto dal suo stesso gesto. «Era tutta la mia vita», ha ripetuto ossessivamente il ventottenne, cercando di spiegare l'inspiegabile: come un legame così profondo possa essere stato reciso da una mano fraterna. L'ammissione Come riportato dal quotidiano Il Mattino, l'accusa di omicidio aggravato pesa come un macigno sulla confessione del giovane. Musella ha ammesso di aver scagliato quel coltello da cucina al culmine di una lite esplosa nel silenzio di Ponticelli. 🔗 Leggi su Leggo.it

Giuseppe Musella si è presentato davanti al giudice e ha parlato senza filtri.

Giuseppe Musella si è confessato: «Non volevo uccidere Ylenia.

Ylenia Musella uccisa, la maestra: «La sua era un'anima ribelle, soffriva per l'assenza del papà. Dovevamo portare il fratello a scuola»Ylenia Musella era una bambina dal destino segnato fin dai banchi della scuola «De Filippo», nel cuore del rione Conocal di Ponticelli. La sua ex maestra, Antonella M., la ricorda

Omicidio di Ylenia Musella, il fratello ha confessato: Sono stato io . Il moventeYlenia Musella è stata uccisa con una coltellata alla schiena dal fratello Giuseppe il quale, nella notte, si è consegnato alla polizia confessando il delitto: Sono stato io.

