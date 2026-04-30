Sensi | Infortuni? Il calcio è così Ecco dove sarei oggi se non mi fossi fatto male

Nel primo mese con la maglia dell’Inter, Stefano Sensi ha segnato tre gol e fornito quattro assist in sei partite, dimostrando un rendimento molto positivo. Tuttavia, l’esperienza sul campo ha anche incluso un infortunio che ha interrotto la sua continuità. In un’intervista, Sensi ha commentato che gli infortuni sono parte del calcio e ha riflettuto su come sarebbe andata la sua carriera senza quei problemi fisici.

Il primo mese di Stefano Sensi con la maglia dell'Inter è stato praticamente perfetto: 3 gol e 4 assist in 6 partite, una serie di giocate da stropicciarsi gli occhi. Dopo una gara da protagonista al Camp Nou contro il Barcellona, i blaugrana e il Manchester City lo cominciarono a monitorare, ma proprio in quel momento Stefano ha cominciato a fare i conti con una lunghissima serie di infortuni. Guarda l'intervista.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sensi: "Infortuni? Il calcio è così. Ecco dove sarei oggi se non mi fossi fatto male" Notizie correlate Leggi anche: Sensi: "Volevo smettere, grazie a mia moglie e Djokovic non mollai. Senza infortuni? Sarei al Barça o..." Sanremo 2026, Malika Ayane: “Se fossi un animale notturno sarei la mia gatta Marmitta”Malika Ayane arriva alla conferenza stampa, per presentare il brano Animali Notturni che porta a Sanremo 2026, con un sorriso disarmante, piena di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sensi: Volevo smettere, grazie a mia moglie e Djokovic non mollai. Senza infortuni? Sarei al Barça o...; Gol all'università: Filippo Sensi si laurea in prevenzione infortuni; Sensi | Volevo smettere grazie a mia moglie e Djokovic non mollai Senza infortuni? Sarei al Barça o. L’ex centrocampista dell’Inter, ora all’Anorthosis, Stefano Sensi, ricorda i suoi anni in nerazzurro e parla degli infortuni che lo hanno perseguitatoL'ex centrocampista dell'Inter, ora all'Anorthosis, Stefano Sensi, ricorda i suoi anni in nerazzurro e parla degli infortuni che lo hanno perseguitato ... calcionews24.com Sensi: Volevo smettere, grazie a mia moglie e Djokovic non mollai. Senza infortuni? Sarei al Barça o...L'ex centrocampista dell'Inter: Giocai una gran partita al Camp Nou davanti ai miei idoli, Xavi e Iniesta, poi sono cominciati i guai, in serie. Ora gioco a Cipro e sono rinato: mi allena Camoranesi, ... gazzetta.it Un esordio col botto (in tutti i sensi) per Roberto Baggio su TikTok - facebook.com facebook "Ho visto una rabbia esplodere in tutti i sensi". E sottolinea la gravità dell’episodio: "Se invece di una pistola ad aria compressa avesse avuto un’arma vera, oggi non sarei qui a parlare". x.com