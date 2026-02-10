Sanremo 2026 Malika Ayane | Se fossi un animale notturno sarei la mia gatta Marmitta

Malika Ayane si presenta alla conferenza stampa con un sorriso aperto e tanta energia. La cantante arriva per parlare del suo nuovo brano, Animali Notturni, che porterà sul palco di Sanremo 2026. Con i capelli biondi raccolti e una maxi giacca con le maniche arrotolate, malika sembra pronta a vivere questa esperienza con entusiasmo. Durante l'incontro, scherza sul fatto che, se fosse un animale notturno, sarebbe la sua gatta Marmitta.

Malika Ayane arriva alla conferenza stampa, per presentare il brano Animali Notturni che porta a Sanremo 2026, con un sorriso disarmante, piena di energia, i capelli biondi raccolti in una coda, una maxi giacca che indossa con le maniche arrotolate. Si siede ed è subito magia. Malika Ayane e il ritorno a Sanremo 2026. Il ritorno di Malika Ayane al Festival di Sanremo non è una mossa strategica né un’operazione di rilancio. È piuttosto il risultato di una lunga negoziazione con il tempo, con se stessa e con l’idea di cosa significhi oggi esporsi, raccontarsi, tornare al centro di una scena che sa essere tanto accogliente quanto feroce. 🔗 Leggi su Dilei.it

Malika Ayane a Sanremo 2026: «Torno alla leggerezza degli inizi. Se non sei centrata, il Festival ti mastica e ti sputa. L'Eurovision? Ci andrei, per portare un messaggio ...Dopo cinque anni di silenzio discografico, la cantante torna all’Ariston con Animali notturni e racconta una fase più ritmata e luminosa, nata dal teatro e dal lavoro di squadra ... vanityfair.it

Sanremo 2026, Malika: Torno al festival con una leggerezza nuovaLa cantante in gara con 'Animali Notturni', annuncia un tour nei teatri da novembre e pubblica un 45 giri speciale. 'Sanremo mi ha dato tantissimo. Ora voglio sorprendermi e godermela'. adnkronos.com

Malika Ayane: “A Sanremo racconto la notte, il mio pezzo dance vi stupirà” x.com

SANREMO 2026 | Malika Ayane: 'Canto la solidità dell'amore che dura nel tempo. Non vincerò mai Sanremo ma all'Eurovision si può portare un messaggio' #ANSA - facebook.com facebook