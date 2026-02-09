Concorsi al Comune di Foggia i risultati delle prove scritte per ' Funzionario Contabile' e ' Funzionario Avvocato'

Questa mattina il Comune di Foggia ha annunciato i risultati delle prove scritte per i concorsi di 'Funzionario Contabile' e 'Funzionario Avvocato'. Le commissioni esaminatrici hanno comunicato gli esiti al Servizio Personale, segnando una tappa importante nelle sei procedure che si sono svolte lo scorso gennaio presso la Città del Cinema. Ora si attende il passo successivo, ovvero le prove orali e la selezione finale.

Gli esiti delle procedure concorsuali, con invito alla partecipazione alle prove orali, sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Foggia, sezione Amministrazione Trasparente, e sul Portale del Reclutamento InPA. Nei prossimi giorni, a seguito delle successive comunicazioni da parte delle Commissioni esaminatrici interessate, si provvederà alla pubblicazione dei risultati delle prove scritte relative alle rimanenti procedure concorsuali.

