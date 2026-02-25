Scattano i dazi al 10% incubo ricorsi negli Usa La Ue segue l’Italia | sì alla linea del dialogo

Il governo statunitense ha applicato un nuovo dazio del 10% in risposta alle tariffe imposte dall’Unione europea, che ha scelto di mantenere la linea del dialogo. La decisione deriva dalla controversia commerciale legata alle esportazioni di prodotti tecnologici, una disputa che ha portato a una escalation di misure punitive. Le aziende europee si preparano a gestire i rincari, mentre le autorità europee continuano a cercare una soluzione negoziata. La tensione tra i due blocchi cresce.

Sono scattati ufficialmente i nuovi dazi al 10% rilanciati dal presidente Usa Donald Trump (foto) dopo la bocciatura della Corte suprema. Intanto è tempo dei ricorsi per i vecchi. Si è aperta una stagione di cause legali che promette di essere lunga, costosa e politicamente esplosiva. Lo ammette il segretario al Tesoro Scott Bessent, secondo cui la battaglia "durerà mesi, se non anni". Secondo le stime del Penn Wharton Budget Model, il conto potenziale dei rimborsi potrebbe arrivare a 175 miliardi di dollari, circa 1.300 dollari per famiglia. E mentre negli Usa si litiga su chi deve restituire il conto, l'Italia prova a evitare che quel conto lieviti ancora.