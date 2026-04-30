Senigallia | tra gestione dei beni comuni e ombre sui concorsi

A Senigallia sono in corso verifiche da parte dell'ANAC e della Corte dei Conti riguardo a alcuni concorsi pubblici e procedure di progressione interna adottate dal Comune. Le indagini si concentrano su presunte irregolarità nei bandi comunali, che rischiano di influire sulla gestione dei beni comuni e sulla trasparenza delle procedure adottate. La situazione ha suscitato attenzione tra i cittadini e le istituzioni locali.

?? Cosa sapere Esposti all'ANAC e alla Corte dei Conti per concorsi e progressioni a Senigallia. Le irregolarità sui bandi comunali minano la gestione dei beni comuni con la cittadinanza. A Senigallia, tra le procedure del Consiglio comunale e i nuovi equilibri della Legge Regionale 232025, emerge un interrogativo che tocca da vicino la gestione dei beni comuni e la trasparenza delle carriere interne all'amministrazione. Mentre la cittadinanza si interroga su come partecipare attivamente al .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Senigallia: tra gestione dei beni comuni e ombre sui concorsi Notizie correlate Canoni marittimi fantasma e record di Comuni in dissesto finanziario: Agrigento tra luci e ombre per la Corte dei ContiDalle casse dissanguate dei Comuni in dissesto finanziario ai canoni "fantasma" delle concessioni balneari, fino alle ombre sulla gestione di... L’articolo 9 della costituzione italiana. Beni culturali e ambientali come beni comuni": Tomaso Montanari a BolognaVenerdì 27 febbraio alle ore 11, l’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Bologna ospiterà il dialogo di Tomaso Montanari con Eleonora... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Senigallia ospita l'Harley–Davidson European Spring Rally 2026: dal 30 aprile al 3 maggio nel centro storico; Senigallia, dubbi sugli avanzamenti di carriera nella Polizia locale. La Cgil: Esposto all'Anticorruzione e segnalazione alla Corte dei...; Gestione delle celebrazioni del 25 aprile a Senigallia: Mariani scrive al Presidente Mattarella; Anpi Senigallia sul 25 aprile, Schiaffo dal Comune, ma noi festeggeremo. Senigallia, vigilessa promossa a funzionario: scattano due ricorsi a MattarellaSENIGALLIA - Due ricorsi al Presidente della Repubblica presentati da altrettanti dipendenti della Polizia locale per un avanzamento di carriera ... msn.com Protesta famiglie Senigallia all'Erap, 'La casa è un diritto, non un lusso'Apertura entro settembre di uno sportello Erap di ascolto e informazione a Senigallia e una tavola rotonda tra inquilini, nuova amministrazione comunale, Erap e amministratori dei condomini, per ch ... ansa.it "Malavia": a Fano e Senigallia la regista Nunzia De Stefano e il produttore Matteo Garrone in videocollecamento - facebook.com facebook