Canoni marittimi fantasma e record di Comuni in dissesto finanziario | Agrigento tra luci e ombre per la Corte dei Conti

La Corte dei Conti analizza la situazione finanziaria di Agrigento e di altri Comuni italiani, evidenziando casi di dissesto e di canoni marittimi non corrisposti. Tra le questioni sollevate ci sono i ricavi mancanti dalle concessioni balneari e le difficoltà di gestione della città, coinvolta in progetti come Agrigento 2025. La situazione riflette criticità di natura economica e amministrativa a livello locale.

Dalle casse dissanguate dei Comuni in dissesto finanziario ai canoni "fantasma" delle concessioni balneari, fino alle ombre sulla gestione di Agrigento 2025. La Corte dei Conti ha scoperchiato un fitto intreccio di emergenze finanziarie e criticità gestionali che stringono l'Agrigentino in una morsa soffocante. Se da un lato i giudici contabili danno atto di un miglioramento, dopo "consistenti ritardi iniziali", per Capitale italiana della cultura 2025, dall'altro dipingono un quadro allarmante per la finanza locale, con una sfilza di Comuni ancora prigionieri del dissesto finanziario.Dossier, la sezione di approfondimenti e inchieste... 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Verso il dissesto finanziario: la Corte dei conti boccia il piano di riequilibrioIl Comune di Capodrise si avvia verso una fase delicata della sua gestione economica: la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ha... La provincia di Agrigento tra luci e ombre: sanità e lavoro restano indietro, sicurezza e rinnovabili in crescitaIl nuovo rapporto dell'Istat sul benessere equo e sostenibile fotografa una Sicilia ancora in difficoltà rispetto alla media nazionale e Agrigento si...