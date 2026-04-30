Senigallia pranzo elettorale | la lista di Marco Lion incontra i cittadini

Sabato 9 maggio, presso il Circolo Arci di Senigallia, si terrà un pranzo elettorale organizzato dalla lista di Marco Lion. L'iniziativa permette ai cittadini di conoscere i ventiquattro candidati in vista delle elezioni previste per il 24 e 25 maggio. L'evento offre l'opportunità di dialogare direttamente con i candidati e di approfondire i programmi in vista del voto.

? Cosa sapere La lista di Marco Lion incontra i cittadini sabato 9 maggio al Circolo Arci.. L'evento presenta i ventiquattro candidati in vista del voto del 24 e 25 maggio.. Sabato 9 maggio alle ore 13:30, il Circolo Arci di Borgo Catena ospiterà il pranzo elettorale della Lista Senigallia Cambia-Cambia Senigallia – Alleanza Verdi Sinistra per presentare i propri candidati in vista del voto del 24 e 25 maggio. L’appuntamento gastronomico e mira a creare un ponte diretto tra l’amministrazione proposta e il territorio. Durante la tavolata, che vedrà la partecipazione di simpatizzanti e iscritti, i cittadini avranno l’opportunità di confrontarsi con i ventiquattro componenti della lista, una formazione che garantisce una parità numerica perfetta tra donne e uomini.🔗 Leggi su Ameve.eu

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