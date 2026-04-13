Marco Donati incontra i cittadini | stasera al Colle del Pionta e domani a Santa Firmina

Stasera e domani, il politico incontra i cittadini in due diverse località della città. Questa sera l'appuntamento è al Colle del Pionta, mentre domani l'incontro si terrà a Santa Firmina. Gli incontri sono stati annunciati attraverso comunicazioni ufficiali e prevedono momenti di dialogo con i residenti per ascoltare le loro richieste e segnalazioni. Nessun altro dettaglio è stato ancora divulgato sui temi che verranno affrontati.

Arezzo, 13 aprile 2026 – . Il programma settimanale degli incontri del candidato a sindaco per la Coalizione Civica Prosegue la campagna elettorale di Marco Donati, candidato a di sindaco di Arezzo per la Coalizione Civica, con una nuova serie di incontri pubblici dedicati al confronto diretto con i cittadini nei quartieri e nelle frazioni del territorio. A partire dai prossimi appuntamenti in calendario, Donati sarà presente nelle diverse zone della città per ascoltare esigenze, raccogliere proposte e illustrare i punti principali del proprio programma amministrativo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Marco Donati incontra i cittadini: stasera al Colle del Pionta e domani a Santa Firmina Leggi anche: “Saione non è il Bronx”. Menchetti incontra i cittadini al Cas del Pionta Marco Donati domani al mercato del Giotto con il gazebo di Scelgo ArezzoArezzo, 27 febbraio 2026 – Prosegue il percorso di ascolto e confronto con il territorio di Marco Donati, consigliere comunale di Scelgo Arezzo e...