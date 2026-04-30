Senigallia | piano strade partono 20 km di nuovi asfalti

A Senigallia sono iniziati i lavori per il rifacimento di circa 20 chilometri di strade, tra il centro urbano e le frazioni. L’intervento riguarda il manto stradale, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la circolazione nella zona. I lavori sono stati avviati nelle ultime settimane e coinvolgono diverse arterie della città e delle frazioni. La riqualificazione interesserà strade principali e secondarie del territorio comunale.

? Cosa sapere Senigallia avvia piano per rifare 20 chilometri di asfalto tra città e frazioni.. L'intervento mira a migliorare la sicurezza stradale e la viabilità del territorio comunale.. Oltre 20 chilometri di nuove strade da asfaltare entreranno in fase operativa a Senigallia nei prossimi mesi, segnando l’avvio di un piano di interventi volto a trasformare la sicurezza e la percorribilità delle vie cittadine e delle frazioni. Il programma che si appresta a prendere forma tocca punti nevralgici del territorio, estendendosi dai centri abitati più densi fino alle zone periferiche. L’obiettivo dichiarato è garantire standard qualitativi superiori per la viabilità locale, affrontando le necessità di chi ogni giorno attraversa i quartieri o percorre le strade che collegano i borghi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Senigallia: piano strade, partono 20 km di nuovi asfalti Notizie correlate Nuovi asfalti in circa 40 strade e 454 interventi sul verde: partito il maxi-piano di manutenzione a Montesilvano [FOTO]Sono partiti da via Campo Imperatore e via Vitello d’Oro i cantieri per il rifacimento del manto stradale, che nel complesso interesserà circa 40... Asfalti, maxi piano su 20 strade: lavori senza costi per il Comune. La mappa delle vie interessateCantieri su 20 strade a Rimini tra marzo e aprile: previsti interventi di ripristino asfalti con modifiche alla viabilità e chiusure temporanee... Contenuti e approfondimenti Senigallia, via Pisacane non può più aspettare: partono i lavori con il rebus trafficoSENIGALLIA Partono lunedì i lavori di via Pisacane con uno stop a Natale come chiesto dai commercianti. Il Comune non può aspettare. La strada è spesso interessata da cedimenti e ha bisogno di un ... corriereadriatico.it Senigallia, allarme per topi e vie di accesso: partono i lavori nella sede del 118SENIGALLIA - Partiti finalmente i lavori nella sede del 118 per adeguarla alle norme sulla sicurezza. Il Nas, dopo il controllo effettuato nelle scorse settimane, aveva evidenziato infatti gravi ... corriereadriatico.it