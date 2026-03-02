Nuovi asfalti in circa 40 strade e 454 interventi sul verde | partito il maxi-piano di manutenzione a Montesilvano FOTO

È iniziato a Montesilvano un maxi-piano di manutenzione che coinvolge circa 40 strade con nuovi asfalti e 454 interventi sul verde. I lavori sono partiti da via Campo Imperatore e via Vitello d’Oro e proseguiranno su più strade della città. L’intervento riguarda principalmente il rifacimento del manto stradale e la cura delle aree verdi pubbliche.

Sono partiti da via Campo Imperatore e via Vitello d’Oro i cantieri per il rifacimento del manto stradale, che nel complesso interesserà circa 40 strade, e la manutenzione del verde nella città di Montesilvano. Lavori, questi ultimi, partiti invece sul lungomare e che interesseranno via Aldo Moro, viale Europa, via Finlandia e via San Francesco. Entro aprile gli interventi sul verde arriveranno anche nei parchi, nelle piazze e nelle zone panoramiche come il belvedere del Colle e via Rimini: 454 gli interventi di potatura e manutenzione che saranno effettuati. Lavori che hanno comportato e comporteranno, andando avanti, modifiche alla viabilità. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Nuovi asfalti per 1 milione di euro a Montesilvano: 36 strade interessate dai lavoriIl sindaco Ottavio De Martinis ha commentato: "Un’operazione massiccia per la sicurezza e il decoro della nostra città.

