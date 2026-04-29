Leonardo Calcina nuove indagini su bullismo e istigazione al suicidio | possibile svolta con i nomi dei compagni di scuola

A più di un anno dall’archiviazione, il caso di Leonardo Calcina torna all’attenzione degli inquirenti. Le indagini si concentrano su episodi di bullismo e istigazione al suicidio che coinvolgono alcuni compagni di scuola, con la possibilità di acquisire nuovi nomi e dettagli. La procura ha deciso di riaprire il procedimento, che aveva visto precedentemente la chiusura senza ulteriori sviluppi.

Ancona, 29 aprile 2026 – A distanza di oltre un anno dall’archiviazione, il caso di Leonardo Calcina torna al centro della scena giudiziaria. Il giudice ha deciso di riaprire il procedimento sul ragazzo di 15 anni che si tolse la vita nell’ottobre 2024 a Senigallia, accogliendo l’opposizione presentata dalla famiglia. Secondo il giudice ci sono aspetti che meritano di essere approfonditi. Disposti nuovi accertamenti: i motivi. Viene anche disposta una nuova serie di accertamenti per verificare se ci siano responsabilità, anche nella forma del dolo eventuale, cioè la consapevolezza del rischio che certe condotte potessero portare a conseguenze estreme.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Leonardo Calcina, nuove indagini su bullismo e istigazione al suicidio: possibile svolta con i nomi dei compagni di scuola Notizie correlate Bullismo, proposta di legge popolare per Leonardo Calcina. Il tribunale di Ancona sul caso: “Archiviazione illegittima, indagini da rifare. Venti giorni per la verità”La Corte di Cassazione ha ricevuto oggi una proposta di legge di iniziativa popolare che mira a istituire il reato di bullismo e istigazione al... Giovane atleta catanese precipitata dal balcone, indagini in corso per istigazione al suicidioÈ ricoverata in condizioni molto gravi la ragazza di 16 anni precipitata nella notte da un balcone nel centro di Brolo. Contenuti di approfondimento Senigallia, Leonardo Calcina morto a 15 anni: la Procura riapre le indagini per stalking e istigazione, cellulari sequestrati ai 4 presunti bulliSENIGALLIA - La procura dovrà riaprire le indagini sulla morte di Leonardo Calcina, il 15enne di Senigallia che si è tolto la vita nell'ottobre del 2024 usando la ... corriereadriatico.it Morte Leonardo Calcina, riaperte le indagini. L'avv. Perricci: Era vittima di atti persecutoriIl gip ha disposto nuovi accertamenti, mettendo nero su bianco gli atti persecutori subiti dal giovane prima del suicidio. tag24.it