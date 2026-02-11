Studente suicida a Senigallia la famiglia | Circolava audio Whatsapp con insulti Riaperte le indagini per mancata notifica dell’archiviazione

La famiglia di Leonardo C., il sedicenne di Senigallia trovato morto nella notte tra il 13 e il 14 ottobre, afferma che circolava un audio Whatsapp con insulti rivolti al ragazzo. Le indagini sono state riaperte perché si sospetta che non siano state notificate correttamente le decisioni di archiviazione dei precedenti accertamenti. La procura ha deciso di approfondire la vicenda per capire se ci siano stati ritardi o omissioni nelle procedure. La comunità si stringe intorno alla famiglia mentre si attendono risposte sulle cause di questa tragedia.

Leonardo C. era un ragazzo di 15 anni di Senigallia e nella notte tra il 13 e il 14 ottobre 2024 si era allontanato da casa. Poche ore dopo era stato trovato morto in un casale di campagna. Il ragazzo si era tolto la vita con l’arma che aveva portato con sé: la pistola d’ordinanza del padre, vigile urbano. La Procura di Ancona aveva aperto un fascicolo per istigazione al suicidio contro ignoti. Le indagini erano archiviate, ma adesso sono emersi nuovi indizi che potrebbero far ipotizzare che il ragazzino sia stato vittimo di bullismo. “Non ce la faccio più, l’ho spiegato al prof ma lui non mi ascolta”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Le indagini sul suicidio del 15enne Leonardo Calcina a Senigallia sono state riaperte.

