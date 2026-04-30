Senigallia il 1° maggio torna il pranzo al fiume | bici e natura

Da ameve.eu 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo maggio a Senigallia si svolgerà un pranzo al fiume organizzato dal gruppo Confluenze presso l'Arena Misa. L'evento prevede la partecipazione di persone che arriveranno in bicicletta e si raduneranno per condividere il pasto all'aperto. L'iniziativa si svolgerà lungo il corso d'acqua, in una zona dedicata alla socializzazione e alla natura.

?? Cosa sapere Il gruppo Confluenze organizza il pranzo al fiume all'Arena Misa di Senigallia domani 1° maggio. L'iniziativa prevede percorsi in bicicletta e giochi tradizionali per recuperare la memoria locale. Il gruppo Confluenze ha lanciato una proposta last minute per festeggiare il primo maggio domani, 1° maggio 2026, con un evento all'aperto presso l'Arena Misa a Senigallia, tra il campo sportivo di Vallone e le sponde del fiume. L'iniziativa nasce dalla voglia di recuperare una .🔗 Leggi su Ameve.eu

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