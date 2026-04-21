Bologna-Riccione in bici | torna il tour tra borghi e natura

Tra il 1° e il 4 maggio 2026, l’Emilia-Romagna ospiterà nuovamente la prova ciclistica denominata Emilia-Romagna Bike Trail. La manifestazione prevede un percorso tra borghi e aree naturali, con partenza e arrivo in località non specificate. La gara si svolge su più giorni, coinvolgendo ciclisti di diverse provenienze. La regione si prepara ad accogliere i partecipanti con eventi e iniziative legate alla manifestazione.

L’Emilia-Romagna si prepara ad accogliere una nuova sfida ciclistica tra il 1° e il 4 maggio 2026, con il ritorno della Emilia-Romagna Bike Trail. Il tour di bikepacking, che collegherà Bologna a Riccione, vedrà la conferma di Club del Sole come partner ufficiale per l’ospitalità, consolidando un legame strategico volto a integrare l’esperienza sportiva con servizi ricettivi di alta qualità. Un itinerario tra borghi e natura con quattro opzioni di percorso. La competizione del prossimo maggio non sarà un semplice spostamento da un punto all’altro, ma un viaggio che mira a valorizzare le zone meno note del territorio emiliano-romagnolo. La partenza è fissata per il primo giorno del mese presso il Bologna Easy Camping Village, mentre il traguardo finale sarà stabilito il 4 maggio al Riccione Easy Camping Village.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bologna-Riccione in bici: torna il tour tra borghi e natura Notizie correlate "Riccione Cycling Fest" il grande weekend della bici: Granfondo e percorsi gravel tra borghi, boschi, vigneti e vallateDall’1 al 3 maggio “Riccione Cycling Fest” trasforma il cuore della città in un punto di riferimento per gli appassionati di ciclismo, con tre giorni... Suzzara in bici: un tour tra borghi, sapori e tradizioni localiLa Pro Loco Città di Suzzara organizza per domenica 19 aprile un evento di cicloturismo denominato Suzzara in bici, volto a valorizzare le tradizioni... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Club del Sole in pista con la Emilia-Romagna Bike Trail; Cicloturismo tra borghi e natura: l'impero delle vacanze si conferma partner di Bike Trail; A Bologna una bici per ricordare Viola Mazzotti, la giovane cervese scomparsa in un tragico incidente VIDEO. Dall'1 al 4 maggio l'evento collegherà Bologna a Riccione e il gruppo forlivese metterà a disposizione i propri villaggi come basi logistiche per i partecipanti - facebook.com facebook