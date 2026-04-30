Senigallia | Amo si scioglie e punta tutto sul PD per le elezioni

Il movimento Amo Senigallia si scioglie dopo cinque anni di attività come opposizione alla giunta comunale. La decisione è stata comunicata in un comunicato ufficiale e il gruppo ha annunciato il sostegno alle elezioni del Partito Democratico, supportando la candidatura di Dario Romano e le liste collegate. La fine del movimento coincide con l'imminente sessione elettorale nel territorio.

? Cosa sapere Il movimento Amo Senigallia si scioglie dopo cinque anni di opposizione alla giunta.. Il gruppo sostiene Dario Romano e le liste del Partito Democratico alle elezioni.. Il movimento Amo Senigallia chiude il suo ciclo dopo cinque anni di scontro frontale contro l’amministrazione guidata da Olivetti, Bello e Liverani, segnando un passaggio decisivo verso le liste del Partito Democratico in vista delle elezioni del prossimo mese. La decisione di interrompere l’esperienza nata per contrastare la gestione cittadina non nasce da una fine naturale dei programmi, ma dalla percezione che le basi stesse che avevano giustificato l’opposizione siano mutate.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Senigallia: Amo si scioglie e punta tutto sul PD per le elezioni Notizie correlate Leggi anche: Conte e Schlein si ?scaldano?: stiamo pronti se crolla tutto. La segretaria Pd punta a Palazzo Chigi Leggi anche: La città verso le elezioni . Il centrodestra aspetta e non scioglie le riserve. Tregua fino al referendum