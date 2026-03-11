La città si avvicina alle prossime elezioni e il centrodestra mantiene la posizione di attesa, senza annunciare ufficialmente le proprie scelte. La decisione finale sembra essere rimandata, con una tregua temporanea fino al referendum in corso. Al momento, i movimenti ufficiali sono pochi e si limitano a segnali non definitivi, lasciando incertezza sul futuro scenario politico locale.

Eppur non si muove. O almeno, se movimenti ci sono al momento sono ancora ufficiosi e sottotraccia. A poco meno di un mese dalla presentazione di candidature, liste e programmi elettorali per le elezioni amministrative di maggio, solo il centrosinistra ha sciolto le riserve e si prepara a dare il via ad incontri programmatici con la cittadinanza, forti di una candidata sindaca, Angelica Malvatani, già ufficializzata, e di una coalizione definita, che vede insieme partiti e civismo. Un binomio che a sinistra è passato senza colpo ferire ma che al centrodestra fa fatica a trovare la quadra, o comunque, le parti si stanno prendendo tutto il... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La città verso le elezioni . Il centrodestra aspetta e non scioglie le riserve. Tregua fino al referendum

