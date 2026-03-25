In un clima di incertezza politica legato alle recenti conseguenze del referendum, la segretaria del Partito Democratico ha dichiarato la disponibilità a intervenire qualora si verificasse un crollo del governo. Nel frattempo, i leader dei due principali schieramenti si sono scambiati parole e segnali di tensione, mentre il campo progressista si prepara a eventuali sviluppi futuri.

Estote parati. Mentre lo sconquasso referendario si abbatte sul governo mietendo vittime illustri, il campo progressista rispolvera il motto degli scout. State pronti, dice Elly Schlein ai suoi. E lo stesso fa Giuseppe Conte, pronto (anzi: «disponibile») a correre alle primarie del centrosinistra. Sempre che ci sia il tempo di farle, comincia a maliziare qualcuno. Eccola, la speranza sussurrata: «Qua è un attimo che crolla tutto». Incredulità e attesa, timori inconfessabili e popcorn. Che succederebbe se la slavina non travolgesse solo Delmastro, Bartolozzi e (forse) Santanchè? Se lo scenario finora escluso, le elezioni anticipate, si materializzasse cogliendo di sorpresa le opposizioni? «In qualunque momento si voterà ci faremo trovare pronti», detta la linea a sera dalla tribuna di DiMartedì la segretaria dem. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Conte e Schlein si ?scaldano?: stiamo pronti se crolla tutto. La segretaria Pd punta a Palazzo Chigi

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