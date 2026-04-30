Andrea Sempio ha dichiarato di non capire come il movente sessuale possa essere stato alla base del suo coinvolgimento nella vicenda, affermando di non aver mai frequentato Chiara Poggi. Durante un interrogatorio, ha ripetuto più volte che non comprende come questa motivazione possa essere stata considerata, sottolineando di non aver avuto alcun rapporto con la persona coinvolta. La sua posizione si inserisce nel contesto di un procedimento giudiziario ancora in corso.

«Dobbiamo aspettare perché finché non abbiamo gli atti non possiamo capire la ratio di questa nuova imputazione, comunque elastica, comunque provvisoria», ha aggiunto. Sulla nuova ricostruzione della dinamica dell’aggressione che avrebbe subito la 26enne la legale precisa solo un aspetto: «L’unica cosa che apprendiamo è che a quanto pare l’assassino è uno, ma è d’altronde tutto il team difensivo della difesa che ha sempre sostenuto che l’assassino è uno». Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * .🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Sempio: “Movente sessuale assurdo, non frequentavo Chiara Poggi”

Andrea Sempio, i Pm: Uccise Chiara Poggi per un rifiuto: Chiara Poggi provò a reagire Garlasco

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